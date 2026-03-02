Раздел имущества между российской парой закончился дракой на ножах

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины, тело которой было обнаружено 27 февраля в квартире дома на улице Мичурина в Красноярске. Фигурантом дела стал 40-летний местный житель, которому инкриминируется преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ.

По версии следствия, погибшая пришла в квартиру к своему супругу, с которым находилась в стадии бракоразводного процесса. Визит был связан с необходимостью обсудить вопросы раздела совместно нажитого имущества. Но мирный диалог между еще недавно близкими людьми перерос в острый конфликт. В ходе словесной перепалки страсти накалились до предела, и оба супруга прибегли к крайним мерам, использовав ножи.

Как установили следователи, в разгар ссоры мужчина и женщина нанесли друг другу ножевые ранения. Полученные травмы оказались фатальными для 38-летней горожанки — она скончалась на месте происшествия, еще до приезда бригады скорой помощи. Ее супруг, также пострадавший в криминальной дуэли, был экстренно доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где врачи в настоящее время оказывают ему необходимую помощь.

По факту трагедии следственным отделом по Ленинскому району Красноярска было незамедлительно возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей и обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут воссоздать полную картину конфликта. Расследование продолжается.