Четверо детей отравились парами хлора в челябинском бассейне

В Челябинске дети после посещения бассейна оказались в больнице с отравлением. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел, когда четыре семьи отдыхали в водно-развлекательном комплексе на улице Молодогвардейцев. По дороге домой четверо детей в возрасте девяти, десяти и 13 лет пожаловались на недомогание и резь в глазах.

Детям вызвали медиков, которые диагностировали у них отравление хлором. Трое пострадавших сейчас лечатся амбулаторно, а один ребенок остается в медицинском учреждении.

Родители детей связались с администрацией комплекса, и сотрудники комплекса предложили им написать претензию. Сотрудники правоохранительных органов уже допросили одну из семей, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.