Суд огласит приговор по делу о теракте в «Крокусе»

Приговор по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» будет оглашен 12 марта. Такое решение принял Второй западный окружной военный суд, сообщает РИА Новости.

Ранее гособвинение запросило пожизненное заключение для 15 из 19 подсудимых. Оставшимся обвиняемым прокурор потребовал назначить наказание от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев лишения свободы.

Теракт произошел 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал.

Согласно данным Следственного комитета, погибли 149 человек, 609 получили травмы. Один человек числится пропавшим без вести. Ущерб оценивается примерно в 6 млрд рублей.