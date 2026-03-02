Суд рассмотрит дело китайца, у которого нашли золотые слитки на 40 миллионов

Солнечногорский городской суд рассмотрит дело гражданина Китая, которого обвиняют в незаконном обороте драгоценных металлов. Во время задержания у иностранца нашли 18 золотых слитков, которые стоят более 40 миллионов рублей.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Уголовное дело направлено в Солнечногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Китаец вместе с соучастниками приобрел драгметаллы в Ленинградской области. Затем он изготовил из них золотые слитки. Иностранец отправился с ними в Москву, но по пути его задержали силовики. В ходе допроса он частично признал вину. Суд отправил мужчину в СИЗО.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Магаданской области подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов. Участники преступного сообщества приобретали слитки и затем отправляли их в другие регионы страны. В общей сложности правоохранители изъяли почти 70 килограммов драгметаллов.