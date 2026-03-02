«Гостей не было»: как Джабраилов провел вечер накануне суицида

Известный бизнесмен Умар Джабраилов, скончавшийся в ночь на понедельник после попытки самоубийства, последние несколько лет жил в апартаментах на 1-й Тверской-Ямской улице. Там он и предпринял попытку суицида.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», последние часы перед покушением на свою жизнь 67-летний олигарх был один. Сотрудники ЖК отметили, что его в принципе редко посещали гости — мужчина вел замкнутый образ жизни. Из квартиры оперативники изъяли 9-миллиметровый пистолет «Люгер». Ранее у него в собственности было также ружье Franchi, но в 2020 году Джабраилов заявил в полицию о его пропаже. Также у предпринимателя был наградной пистолет Ярыгина, который он применил 29 августа 2017 года — под воздействием сильнодействующих препаратов устроил стрельбу в отеле Four Seasons, выстрелив один раз в потолок в холле. Формально Джабраилов был недоволен заменой персонала, который доставлял в его номер еду. В результате того инцидента никто не пострадал. Его приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей, а пистолет изъяли.