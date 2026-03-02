Названа вероятная причина самоубийства Умара Джабраилова

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов мог покончить с собой из-за финансовых проблем.

Об этом в понедельник, 2 марта, пишет ТАСС со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

— В последнее время у Джабраилова были финансовые проблемы, которые и могли стать причиной его самоубийства, — передает агентство.

Джабраилов покончил с собой в Москве 2 марта. По данным СМИ, бизнесмена опознали охранники. Медики пытались реанимировать его около получаса, но спасти предпринимателя не удалось. При этом предприниматель не оставил предсмертной записки.

Также журналисты сообщили, что перед самоубийством у него заблокировали счета ИП. Первая блокировка произошла летом 2025 года по причине отсутствия налоговой декларации.