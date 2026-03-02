Строительный кран рухнул на севере Москвы, один человек погиб

Строительный кран упал на Смольной улице на севере столицы. В результате происшествия скончался один человек.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Падение крана произошло на строительной площадке по адресу: улица Смольная, дом 23, корпус 1. В результате инцидента погиб один человек, — передает слова источника агентство городских новостей «Москва».

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Подробности трагедии уточняются.

В конце декабря прошлого года стрела крана упала на рабочего на стройке на Большой Юшуньской улице. Мужчина погиб на месте. По факту трагедии начали проверку. Ее ход поставила на контроль столичная прокуратура.