Обнародованы подробности о записке покончившего с собой бизнесмена Джабраилова

По предварительной информации, покончивший с собой бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, не оставил предсмертной записки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По его словам, бизнесмен был найден в квартире, в центре Москвы, с огнестрельным ранением головы.
Ранее сообщалось, что Джабраилова огнестрельным ранением головы и отеком мозга госпитализировали из столичного отеля, но спасти так и не смогли. Рядом с ним был найден пистолет.
Кроме того, незадолго до смерти бизнесмен фигурировал в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.