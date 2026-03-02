СК начал проверку после смерти экс-сенатора Джабраилова в Москве

Следователи начали доследственную проверку после того, как в Москве нашли тело экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил осведомленный источник.

— Сотрудники Следственного комитета России начали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. Произошедшее могут квалифицировать как доведение до самоубийства, — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным правоохранителей, в смерти бывшего сенатора нет криминальной составляющей.

Джабраилова, по данным СМИ, нашли в ЖК «Vesper Tverskaya» на Тверской улице. Его доставили в больницу как неизвестного. Позднее Джабраилова опознали охранники. Медики полчаса пытались реанимировать мужчину, но сделать этого не удалось.

Перед смертью мужчина записал видеообращение в своем Telegram-канале. В нем Джабраилов высказался по поводу нахождения российских туристов в Дубае на фоне конфликта между США, Израилем и Ираном.