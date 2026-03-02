Появились детали суицида бывшего сенатора Умара Джабраилова

Бизнесмен, бывший сенатор от Чечни и зампред комитета Совета Федерации по международным делам Умар Джабраилов оставался жив в течение трех часов после огнестрельного ранения головы. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщает Baza.

По данным издания, выстрел в ЖК Vesper Tverskaya раздался в час ночи. Мужчины не стало около четырех часов утра.

Как уточняет Telegram-канал Mash, Джабраилова доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Его пытались реанимировать около получаса, но спасти так и не смогли. У бизнесмена диагностировали отек мозга.

О том, что Умар Джабраилов покончил с собой, стало известно утром 2 марта. Его последнее сообщение в Telegram-канале было посвящено операции Израиля и США в Иране.