RT: Умар Джабраилов не оставил предсмертной записки

Бизнесмен и бывший сенатор Чечни Умар Джабраилов не оставил предсмертной записки перед своим уходом. Об этом в понедельник, 2 марта, пишет RT со ссылкой на источники из правоохранительных органов.

Джабраилов покончил с собой в Москве 2 марта. По данным СМИ, бизнесмена опознали охранники. Медики пытались реанимировать его около получаса, но спасти мужчину не удалось.

Также журналисты сообщили, что перед самоубийством у предпринимателя заблокировали счета ИП. В декабре стало известно, что Джабраилов упоминался в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Тогда бизнесмен заявил, что был знаком с ним, однако дружеских отношений не поддерживал.