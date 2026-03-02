СМИ: У Джабраилова перед самоубийством заблокировали счета ИП

Перед самоубийством у предпринимателя и экс-сенатора Умара Джабраилова заблокировали счета ИП. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в Telegram-канале Baza.

© Соцсети

По данным СМИ, первая блокировка произошла летом 2025 года по причине непредоставления налоговой декларации. 20 февраля часть других счетов заблокировали во всех банках, уточнили в публикации.

Джабраилов покончил с собой в Москве 2 марта. По данным СМИ, бизнесмена опознали охранники. Медики пытались реанимировать его около получаса, но спасти предпринимателя не удалось.

В декабре стало известно, что Джабраилов упоминался в файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Тогда бизнесмен заявил, что был знаком с ним, однако дружеских отношений не поддерживал.