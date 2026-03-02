Адвокат Тимур Маршани прокомментировал смерть Джабраилова

Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов был «яркой, незаурядной личностью».

© Вечерняя Москва

Так его смерть в понедельник, 2 марта, прокомментировал адвокат Тимур Маршани.

— Он был очень яркой, незаурядной личностью. Я лично был с ним знаком. И конечно такая новость выбила всех из колеи. В последнее время Умар Алиевич был в депрессии, переживал неудачи в бизнесе — его финансовое падение связано с текущей ситуацией, — приводит слова адвоката Mash.

В последний раз Джабраилов выходил на связь после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В своих социальных сетях он выразил обеспокоенность за российских туристов в опасных районах и пожелал, чтобы военные действия никого не коснулись.

Умар Джабраилов покончил с собой в Москве 2 марта. По данным СМИ, бизнесмена опознали охранники. Экс-сенатора пытались реанимировать около получаса. По данным источника, бизнесмен оказался в реанимации в тяжелом состоянии с отеком мозга примерное в 02:00. У Джабраилова зафиксировали огнестрельное ранение черепа.