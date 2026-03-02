Россиянка избила сына-аутиста на глазах у всего двора и попала на видео

В селе Михайловка в Башкирии мать избила сына на глазах у всего двора. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash. По данным издания «Сапа», ребенок страдает расстройством аутистического спектра.

На представленных кадрах видно, как женщина силой стаскивает мальчика с порога. Она трясет его и толкает в снег. В это время мимо проходят несколько человек, никто из них не вмешивается в ситуацию.

Как утверждает Mash Batash, родительница шесть раз швырнула несовершеннолетнего в сугроб.

До этого стало известно, что жительница Краснодара избила на детской площадке обидевшего ее сына школьника. Горожанку хотели остановить другие взрослые, находившиеся неподалеку, но результата это не принесло.