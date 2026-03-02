Учительница избила девочку из-за домашнего задания и приказала никому не рассказывать

В Таиланде началось расследование из-за учительницы, которая избила второклассницу бамбуковой палкой из-за домашнего задания. Об этом сообщает The Thaiger.

Скандал разразился 25 февраля в провинции Канчанабури после того, как родители девочки обратились в полицию. Они обнаружили синяки на руках вернувшейся из школы дочери. Мать девочки позвонила в школу и учительница заявила, что наказала ее из-за неправильно выполненного домашнего задания.

Девочка рассказала, что домашнее задание за нее выполнила одноклассница, однако учительница избила ее и заставил признать, что ошибку допустила именно она. После этого женщина приказала школьнице никому не рассказывать о случившемся. Позже женщина связалась с семьей девочки и попросила прощения, но отметила, что ребенок очень упрямый и с этим надо что-то делать.

В данный момент дело расследует районный департамент народного образования провинции. Телесные наказания в государственных и частных школах Таиланда полностью запретили в марте 2025 года.

Ранее сообщалось, что тайский школьник оказался в больнице после жестокого наказания учителя. Мужчина заставил мальчика выполнить 800 приседаний из-за невыполненного домашнего задания.