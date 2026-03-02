Выяснились детали суицида известного бизнесмена, экс-сенатора Умар Джабраилова. Это была не первая попытка самоубийства, и как считают знавшие покойного, трагедия связана с употреблением Джабраиловым определенных препаратов.

Как стало известно "МК", ЧП произошло сегодня ночью в апартаментах на 1-й Тверской-Ямской улице. Сразу же на место происшествия съехались в большом количестве друзья и земляки Джабраилова. Они вели себя крайне агрессивно, были возбуждены и мешали работе сотрудников полиции и врачей.

С места происшествия стражи порядка изъяли пистолет "Люгер".