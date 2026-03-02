Названа причина смерти троих полицейских в Москве

Трое полицейских погибли в результате взрывов в Москве за последнее время — двое умерли в конце 2025 года и еще один на прошлой неделе. Об этом в своем канале в Max заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает ТАСС.

Волк напомнила, что в обоих случаях действовали российские граждане, попавшие под влияние украинских преступников. Она призвала жителей России критически относиться к звонкам или сообщения в мессенджерах о быстром заработке.

«Подработка, кажущаяся на первый взгляд хорошо оплачиваемой и безобидной, может обернуться фатальными последствиями», — подчеркнула официальный представитель РФ.

Напомним, что 24 декабря двое сотрудников полиции погибли при задержании подозрительного лица на Елецкой улице в Москве в результате взрыва, подозреваемый также погиб. 24 февраля взрывное устройство прогремело около Савеловского вокзала. Подрывник и полицейский погибли при взрыве, еще два сотрудника правоохранительных органов были ранены.