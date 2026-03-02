Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в столичной гостинице. Об этом в понедельник, 2 марта, пишет Mash.

© Вечерняя Москва

При этом бывший сенатор уже пытался наложить на себя руки в 2020 году, тогда его спасли.

По данным источника, бизнесмена госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии. Джабраилова опознали только подоспевшие охранники, уточняется в публикации.

Джабраилов — бывший сенатор от Чечни с 2004 по 2009 годы. Он также занимался инвестициями, международными отношениями (Российско-Катарский деловой совет) и общественной деятельностью. Экс-кандидат в президенты РФ в 2000 году, возглавлял ассоциацию «Аванти».

В декабре стало известно, что Джабраилов упоминался в файлах по делу американского торговца людьми Джеффри Эпштейна. Тогда бизнесмен заявил, что был знаком с Эпштейном, однако дружеских отношений не поддерживал. По его словам, фотография была сделана еще в 1990 году во время занятий по каратэ. Точное происхождение и место, где был сделан кадр, он так и не вспомнил.