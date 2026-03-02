В Крыму задержали трех дропперов, участвовавших в преступных схемах

В Красногвардейском районе задержаны три молодых человека, подозреваемых в дропперстве - преступном обналичивании средств, полученных мошенниками. Об этом сообщает МВД Крыма.

© Российская Газета

Все трое задержанных - односельчане в возрасте от 18 до 21 года. Каждый из них оформил на свое имя несколько банковских карт, которые в дальнейшем использовались мошенниками для обналичивания денег, переведенных на "безопасный банковский счет".

Предложение поучаствовать в схеме отмывания денег через мессенджер получил 18-летний юноша, предложивший легкий "заработок" двоим своим друзьям. По словам задержанных, за эти услуги им обещали по 45 тысяч рублей, которые они так и не получили. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.

В феврале на железнодорожном вокзале Керчи правоохранители задержали курьера телефонных мошенников, получившего от жертв свыше 11 миллионов рублей. 26-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали, когда он садился в поезд, чтобы покинуть полуостров. В Крым курьер прибыл ради 700 тысяч рублей ялтинской пенсионерки.

В этом же месяце Джанкойский районный суд постановил взыскать с дроппера, проживающего в Нижнем Новгороде, 500 тысяч рублей, полученных преступным путем. А в мае 2025 года Заводский районный суд города Кемерово удовлетворил иск 71-летней пенсионерки, ставшей жертвой мошенников. В 2024 году неизвестные лица убедили пожилую жительницу города Керчь перевести на "безопасные счета" ее сбережения - около пяти миллионов рублей. В ходе следствия выяснилось, что один из счетов, использовавшихся в схеме, принадлежал 19-летнему дропперу из Кемерова. По решению суда он вернул керченской пенсионерке 1,1 миллиона рублей, полученных преступным путем.