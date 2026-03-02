В Москве мужчина украл из машины бизнесмена сумку с 36 миллионами рублей

Житель Москвы украл сумку с почти 36 миллионами рублей из машины бизнесмена на Тихорецком бульваре.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— 38-летний предприниматель приехал в торгово-ярмарочный комплекс на Тихорецком бульваре, чтобы забрать выручку из принадлежащих ему магазинов. Там он сложил деньги в сумме почти 36 миллионов рублей в сумку, вышел на улицу и положил ее в салон своего автомобиля. Собираясь уехать, мужчина заметил спущенное колесо, а после его замены обнаружил пропажу сумки с денежными средствами, — рассказали на сайте ведомства.

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Силовики задержали подозреваемого, которым оказался бывший зэк. Мужчина специально проколол колесо автомобиля, чтобы отвлечь внимание водителя. Злоумышленник воспользовался тем, что предприниматель вышел из машины и похитил деньги. У подозреваемого нашли не всю сумму. Бизнесмену вернули 27 миллионов рублей, полиция ищет остальные средства. В отношении москвича завели уголовное дело. Его обвинили в краже и заключили под стражу.

В конце октября прошлого года в Москве двое ранее судимых мужчин вскрыли автомобиль другого бизнесмена и украли рюкзак с 30 миллионами. Подозреваемых удалось задержать, однако денег при них не оказалось, так как они их потратили. Фигурантов отправили в СИЗО.