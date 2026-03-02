Гадалка обманула сестру участника СВО на миллион рублей
Жительница Пермского края под видом гадалки обманула сестру участника специальной военной операции на Украине. Женщина перевела мошеннице более одного миллиона рублей, чтобы та нашла ее брата.
Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— В ходе платной онлайн-консультации гадалка заявила, что родственник женщины получил ранение, и за лечение на расстоянии запросила 70 тысяч рублей. Впоследствии аферистка сообщила о том, что через знакомого может организовать эвакуацию из зоны проведения СВО. За его услуги она потребовала миллион рублей, из которых 400 тысяч рублей должны быть перечислены в качестве предоплаты, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.
Женщина перевела аферистке деньги. Впоследствии она заподозрила неладное и попросила гадалку предоставить доказательства, что ее брат жив. После этого подозреваемая перестала выходить на связь. Аферистку задержали в подмосковном Королеве. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На время следствия ее отправили в СИЗО.
Ранее в столице задержали мужчину, который выдавал себя за юриста и предлагал раненым участникам СВО оформить инвалидность. Злоумышленник получал от военнослужащих деньги, но свои обязательства не выполнял. Лжеюриста обвинили в мошенничестве и заключили под стражу.