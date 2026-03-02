Россиянин скинул новому избраннику экс-возлюбленной ее непристойное видео и получил срок

В Башкирии осудили мужчину, который скинул новому избраннику экс-возлюбленной непристойное видео с ней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел после того, как женщина из города Октябрьского отказалась пойти на свидание со своим бывшим избранником. В отместку отверженный мужчина отправил ее новому возлюбленному два файла с непристойными видео, где присутствовала его экс-пассия.

Получив эти материалы, новый избранник женщины сразу рассказал ей обо всем. После этого она позвонила бывшему, и тот не стал отрицать, что сделал это из-за ее отказа.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы условно.