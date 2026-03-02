ФСБ задержала координатора взрыва у отдела полиции в Москве

Сотрудники ФСБ задержали девушку, обеспечивавшую связь для террористов, устроивших подрыв у здания ОМВД на юге Москвы, при котором погибли двое полицейских, сообщили в СК и в Центре общественных связей ФСБ.

В декабре 2025 года в Троицке оперативники задержали администратора оборудования, через которое координировался теракт, передает ТАСС.

Подозреваемая управляла SIM-боксом, обеспечивавшим голосовой трафик для организаторов взрыва у полицейского участка в районе Орехово-Борисово Южное, пояснили в ФСБ.

Всего с 1 сентября прошлого года ведомства вскрыли 100 нелегальных каналов связи, которые спецслужбы Украины использовали для вовлечения россиян в диверсии. В 43 регионах страны задержаны более 200 человек, причастных к работе подобных узлов связи.

У преступников изъяли свыше 220 SIM-боксов и более 54 тыс. карт, применявшихся для массового распространения ложных угроз и мошенничества. Задержанные получали денежное вознаграждение от зарубежных кураторов, что подтверждается переписками на их устройствах.

В декабре сотрудники ФСБ и МВД задержали 19 подозреваемых в использовании сим-боксов для диверсий и мошенничества. Ранее в подмосковной Электростали полиция пресекла деятельность установщика терминалов для анонимного пропуска трафика.