В Москве выявили группировку, проводившую телефонные атаки на россиян

В Москве пресекли деятельность группировки, участники которой обеспечивали работу SIM-боксов для массовых атак.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

— В регионе действовала преступная группа, которая обеспечивала непрерывную работу SIM-боксов для массовых телефонных атак на граждан России с целью хищения их денежных средств, — цитирует ее ТАСС.

Кроме того, еще одно преступное сообщество, занимающееся такой деятельностью, выявили во Владимирской области. Организатор уже задержан за рубежом, решается вопрос о его экстрадиции.

Ранее мошенники начали похищать аккаунты на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в жилищном законодательстве.

Помимо этого, в России распространяется новая мошенническая схема, при которой пользователю приходят сообщения о выигрыше гаджета, сертификата на крупную сумму или путевки.