Обломки сбитой иранской ракеты вызвали пожар на иностранном судне в Бахрейне

Обломки сбитой ракеты стали причиной пожара на иностранном судне в Бахрейне. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в полиции.

© Вечерняя Москва

По данным правоохранительных органов, в результате произошедшего погиб один человек, еще двое получили ранения.

В агентстве Fars уточнили, что взрывы слышны третий день подряд в районе американской базы в Манаме. На данный момент столб дыма также виднеется также возле порта Салман и посольства США.

Ранее мощный взрыв прогремел в Абу-Даби. Несколько громких ударов также прозвучали в столице Катара. Кроме того, «два последовательных взрыва» были слышны в Дубае.

Помимо этого, недавно иранские военные сбили американский истребитель F-15 над Кувейтом. Пилот катапультировался и остался жив. Военное командование США ситуацию никак не комментировало.

В Иране жертвами атак США и Израиля стали 170 учащихся и педагогов. Удар пришелся по начальной школе «Шаджаре Тайебе» для девочек, расположенной в провинции Хормозган.