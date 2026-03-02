Стали известны новые подробности о «слишком красивой» 20-летней серийной убийце

Число жертв 21-летней серийной убийцы из Южной Кореи, известной только под фамилией Ким, может вырасти до пяти. Об этом сообщает газета «Чунъанъ ильбо».

© Соцсети

В ходе следствия стало известно о новых отравлениях, связанных с Ким. Самый ранний из установленных случаев относится к 25 октября 2025 года. В тот день с номера Ким поступил звонок в экстренную службу. Звонившая заявила, что ее спутник пил вино в ресторане и потерял сознание. Еще один похожий инцидент произошел в январе 2026 года в караоке-баре. Сейчас полиция проверяет его связь с Ким.

Девушку арестовали 19 февраля. Выяснилось, что с декабря 2025 года по февраль 2026-го она напоила трех мужчин смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

На допросе Ким заявила, что давала жертвам препараты, чтобы они уснули после ссоры. По ее словам, она не предполагала фатального исхода. Полиция выяснила, что Ким искала с помощью ChatGPT информацию о смертельном действии снотворного в сочетании с алкоголем и увеличила дозировку препаратов более чем вдвое.

Полиция направила дело в прокуратуру по статье об убийстве и назначила подозреваемой тест на психопатию. Прокуратура Северного Сеула решила созвать комиссию для рассмотрения вопроса о раскрытии личных данных Ким, в том числе ее имени и фотографии.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии поймали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев она расправилась с четырьмя мужчинами.