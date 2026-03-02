Два человека погибли в пожаре в российском городе

Трагедия произошла в столице Республики Саха в ночь на 2 марта. В Главном управлении МЧС России по Якутии сообщили о ликвидации серьезного возгорания в двухэтажном жилом доме, расположенном на улице Лермонтова. Сигнал о пожаре поступил спасателям глубокой ночью, и к моменту прибытия первых расчетов огонь уже охватил одну из квартир на втором этаже.

© МЧС Республики Саха

Борьба с пламенем потребовала привлечения значительных сил. Всего в ликвидации последствий были задействованы 61 специалист и 9 единиц техники. Огнеборцам из 5-го пожарно-спасательного отряда удалось оперативно эвакуировать из горящего здания 15 жильцов, что позволило избежать большего числа жертв.

Но без человеческих потерь не обошлось. В ходе тушения пожарные обнаружили тело погибшего, личность которого в настоящий момент устанавливается. Еще один пострадавший — мужчина 1971 года рождения — был экстренно доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, полученные травмы и воздействие опасных факторов пожара оказались смертельными, и он скончался в больнице.

В результате возгорания огнем повреждена квартира на площади 20 квадратных метров. Кроме того, пламя перекинулось на кровлю здания, уничтожив пять квадратных метров крыши. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели МЧС России. Им предстоит установить точную причину возникновения пожара. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неосторожного обращения с огнем, однако эта версия будет тщательно проверена специалистами.