Пять человек пострадали в Новороссийске при ночной атаке БПЛА

В Новороссийске при ночной атаке беспилотников пострадали пять человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

В связи с происшествием в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

«Всю ночь наши военные отражали массированную атаку украинских беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску», — написал губернатор в Telegram.

По предварительным данным, повреждены восемь многоэтажных жилых домов, девять частных домов и здание детского сада. Жителей города призвали сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности.

Экстренные службы продолжают обследование пострадавших зданий и оказывают помощь пострадавшим. Информация о состоянии пострадавших уточняется.