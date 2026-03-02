В Приморье в первый день весны потушили сразу два природных пожара

Начало весны в Приморском крае отметилось двумя природными пожарами. В обоих случаях пламя угрожало перекинуться на лесные массивы. При этом за сутки пожарные подразделения 18 раз привлекались на тушения палов, сообщает пресс-служба правительства края.

© Российская Газета

Крупные природные пожары были зарегистрированы 1 марта специалистами Приморской авиабазы в Находкинском городском и Хасанском муниципальном округах. Общая площадь, пройденная огнем, составила шесть гектаров. К тушению пожаров привлекались 14 человек. При этом на утро 2 марта новых возгораний не зарегистрировано.

Власти региона напоминают, что с 1 марта 2026 года на территории ряда округов Приморья начинается пожароопасный сезон. В муниципалитетах края он стартует в разные сроки в зависимости от природно-климатических особенностей территории.

Специалисты призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают о крупных денежных штрафах - до 60 тысяч рублей для граждан и до двух миллионов рублей - для юридических лиц. В условиях особого противопожарного режима эти суммы увеличиваются.