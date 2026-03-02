Следователи назвали мотив жестокого убийства супругов в Кузбассе

Задержанный по подозрению в убийстве бизнесмена и его супруги в кузбасском Прокопьевске совершил преступление после конфликта, возникшего из-за денежного долга.

Как сообщили в региональном главке СКР, следователи установили детали преступления, совершенного веччером 26 февраля в Прокопьевске. Подозреваемый находился в гараже своей будущей жертвы, 60-летнего бизнесмена. Из-за денег между мужчинами вспыхнула ссора, злоумышленник начал бить хозяина гаража по голове рукояткой пистолета, а затем нанес несколько ударов ножом в шею. Пострадавший погиб на месте.

После этого, понимая, что на него может указать жена погибшего мужчины, убийца вошел в дом, вооруженный ножом и молотком, а затем убил находившуюся в спальне 56-летнюю женщину. После этого злоумышленник ограбил дом и скрылся.

Тело мачехи обнаружила дочь погибшего мужчины, приехавшая его навестить после того, как от отца долго не было известий. Уже после этого прибывшие правоохранители нашли в гараже тело хозяина дома.

Злоумышленник был задержан при поддержке сотрудников Росгвардии, он уже дал признательные показания, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух лиц, совершенном с целью скрыть другое преступление. Решается вопрос об аресте задержанного.