Посольство сообщило о попытках диверсий на «Турецком потоке»

Против инфраструктуры газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» предпринимались попытки диверсий. Об этом РФ в Анкаре.

© Lenta.ru

Такие попытки были предприняты недоброжелателями России. В диппредставительстве подчеркнули, что данная информация была доведена до властей Турции.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ России сообщил, что у него есть данные о вражеском плане подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». «Речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря», — пояснил глава государства. Как объяснила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, таким образом хотят воздействовать на российскую экономику.