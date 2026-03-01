В Крыму и Севастополе произошло частичное отключение электроснабжения

Авария на сетях Крымской энергосистемы, предварительно, стала причиной масштабного отключения электроэнергии в Севастополе. Кроме того, ограничено снабжение нескольких населённых пунктов Крыма.

Это следует из заявлений губернатора Севастополя Михаила Развожаева и советника главы Республики Крым Олега Крючкова.

Развожаев в своём канале в мессенджере MAX отметил, что сроки проведения восстановительных работ будут объявлены позднее.

Крючков, в свою очередь, сообщил в Telegram, что причиной отключения электроснабжения в Крыму стала авария на магистральных электросетях.

«Проводятся восстановительные работы», — добавил он.

Позднее Крючков проинформировал о восстановлении подачи электроэнергии в ряде районов полуострова.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о проведении ремонтных работ на резервной внешней линии электроснабжения ЗАЭС.