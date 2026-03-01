Мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу по людям в баре в Техасе

Мигрант с символикой Ирана открыл стрельбу по людям в одном из баров американского штата Техас. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает New York Post.

© Вечерняя Москва

Преступник припарковал свой автомобиль перед заведением и начал стрелять из пистолета через переднее окно, целясь в посетителей на террасе. Затем он вышел из машины и открыл огонь из винтовки по прохожим на улице. В результате нападения трое человек погибли, 14 были госпитализированы.

Стрелка ликвидировали прибывшие полицейские. Им оказался 53-летний мигрант из Сенегала по имени Ндиага Диагне, который получил убежище в США в 2016 году.

В автомобиле преступника следователи нашли религиозную литературу. По данным издания, на Диагне была майка с изображением иранского флага и другими символами Исламской Республики. Источники газеты сообщают, что у мужчины ранее были диагностированы психические расстройства.

Тем временем обострение на Ближнем Востоке продолжается. Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».