Стало известно о количестве пострадавших во время протестов в Пакистане

Число погибших в ходе антиамериканских протестов в Пакистане в воскресенье превысило 20 человек, более 100 пострадали. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в полиции.

В публикации отмечается, что массовые протесты произошли у посольств США в разных городах страны с подачи «Техрик-е-Джафария Пакистан».

До этого сообщалось, что идет в районе посольства США в пакистанской столице Исламабаде произошла стрельба.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.