Снег с крыши упал на пенсионерку в регионе РФ

Следователи СК возбудили уголовное дело после схода снега с крыши на пенсионерку в Калужской области, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

Стало известно, что в результате схода снега с крыши многоквартирного жилого дома на Интернациональной улице в городе Кондрове пострадала 66-летняя женщина. Пострадавшая была доставлена в больницу, угроза ее жизни отсутствует.

Свою проверку по факту инцидента начала и прокуратура региона. Следователи СК возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".

Во время расследования предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося.