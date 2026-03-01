Вместе с Хаменеи погибла его 14-месячная внучка Захра

При ударах США и Израиля вместе с верховным лидером Ирана Али Хаменеи погибла его 14-месячная внучка, сообщает иранское агентство Tasnim.

«14-месячная Захра Мохаммади Голпайегани, внучка верховного лидера, погибшая в результате нападения США и Израиля», — говорится в подписи к фото девочки.

В публикации добавляется, что она отправилась на небеса вместе с дедом.

Накануне вечером Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что тело Хаменеи извлекли из-под обломков его убежища после утреннего удара Израиля. С ним погибли и его родственники, в том числе зять и невестка. Это подтвердил и корреспондент Axios Равид Барак.

Трамп об операции в Иране: «48 лидеров исчезли одним махом»

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи в результате операции США и Израиля. Были объявлены 40 дней общенационального траура и семь выходных. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале «самой мощной наступательной операции» в истории страны и пообещал «жесткий, решительный и заставляющий пожалеть» ответ.