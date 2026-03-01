Житель Москвы нелегально держал в СНТ львов, медведей и леопарда

Львов, медведей и леопарда изъяли у жителя СНТ «Круиз» в Новой Москве. Хищников содержали в «зверских условиях» — в тесных ржавых вольерах, без еды и ветеринарной помощи, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

© Московский Комсомолец

Проверка прошла на территории частного дома. В надзорном ведомстве рассказали, что на момент осмотра измученные животные метались в клетках.

Владельца привлекли к административной ответственности за причинение вреда редким видам, занесённым в Красную книгу. После оценки состояния зверей ему может грозить уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Прокуратура уточнила, что животные долгое время жили без необходимого ухода. Их судьбу сейчас решают специалисты.