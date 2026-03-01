Названа причина трагедии с туристами на скегоходах в Прикамье

Туристы, пропавшие в Пермском крае, не доехали до места назначения из-за резкого ухудшения погоды и поломки снегохода.

Пятеро мужчин направлялись к зимовью Дом Иванов, где планировали сделать привал, сообщили в региональном СК.

«Туристическая группа не добралась до пункта назначения из-за внезапно ухудшившихся метеорологических условий — сильного ветра и мороза. Туристы устроили привал в полевых условиях», — говорится в сообщении ведомства.

После стоянки один из снегоходов не завёлся. Двое туристов пошли пешком до зимовья, но пропали. Троих обнаружили спасатели в районе горы Гроб в 30 километрах от деревни Золотанка. Один из них был жив, его госпитализировали.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.