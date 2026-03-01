Спасатели нашли тела еще двух пропавших в Пермском крае туристов, поиски завершены

Спасателям удалось найти тела еще двух туристов, чья группа пропала в горах Пермского края.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

— Нашли тела еще двоих пропавших туристов, — приводят слова источника в материале.

Поиски официально завершили.

В тот же день стало известно, что спасателям удалось найти трех человек из группы. Двое из них погибли, один выжил, но получил сильное переохлаждение.

Известно, что туристы приехали из Уфы в деревню Золотанку Красновишерского района на автомобилях. Они выехали 20 февраля и планировали вернуться 24-го числа. Путешественники успели подняться на плато Кваркуш, а после перестали выходить на связь.