В Бахрейне под удар попал отель Crowne Plaza

Отель Crowne Plaza в Манаме получил повреждения в результате атаки. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Бахрейна, сообщает ТАСС.

«Отель Crowne Plaza в Манаме стал целью [атаки], что привело к материальному ущербу», — сообщил МИД.

Обошлось без жертв, уточнили в ведомстве.

1 марта военный блогер Борис Рожин показал видео удара иранского дрона-камикадзе «Шахед» по базе Пятого флота США, расположенной в Бахрейне. Эксперт предположил, что этим ударом был уничтожен передовой американский радар FP-132.

До этого востоковед Александр Каргин рассказал, что Иран наносит удары не только по Израилю, но и другим странам Ближнего Востока для того, чтобы их руководство надавило на американского президента Дональда Трампа. По его словам, пока Исламская Республика достигает лишь обратного эффекта.