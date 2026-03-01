В Пермском крае пропавших туристов обнаружили благодаря старому маршруту

Трое участников тургруппы, пропавших в Пермском крае, были найдены благодаря старому маршруту. Об этом сообщает «kp.ru» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, обнаружить мужчин помогли данные их прежнего похода. Туристы уже проходили этот маршрут ранее, и спасатели использовали сохраненный трек с прошлого путешествия.

Поиски троих мужчин, которые ранее перестали выходить на связь, завершились 1 марта. Спасателям удалось найти группу: один из туристов выжил, но получил сильное переохлаждение, двоих спасти не удалось.

Поисково-спасательная операция продолжается в двух направлениях: первая группа занимается транспортировкой выжившего для оказания медицинской помощи. Выжившего мужчину планируют согреть и передать врачам, после чего он сможет рассказать, что случилось.

В поисковых работах задействовано 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода.

Также в операции участвует вертолет.