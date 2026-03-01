Выяснились подробности жуткой смерти 11-летнего мальчика, задохнувшегося в сугробе

Водитель снегоуборочной машины завалил снегом лаз, в котором играл 11-летний школьник, из-за чего тот задохнулся в подмосковном Подольске 27 февраля. Этот снежный тоннель некоторое время назад вырыли другие дети.

Как выяснил «МК», мальчик после школы часто гулял с друзьями во дворах неподалеку от своего дома, катался с горки на ледянке. И в эту пятницу день ничем не должен был отличаться от прочих, однако он так и не вернулся домой в обычное время – 7 часов вечера. Мать и отчим начали волноваться и отправились на поиски ребенка. К ним вскоре присоединились сотрудники полиции и волонтеры. Правоохранители обошли адреса детей, с которыми общался школьник. Те рассказали, где видели товарища в последний раз. Оказалось, что друзья к семи часам вечера уже разошлись по домам, а тот остался играть. Позже выяснилось, что ребенок залез в снежный тоннель, вырытый несколько дней назад в гигантском сугробе возле подъезда одного из соседних домов. В это время работала снегоуборочная техника. Водитель трактора не знал, что в лазу прячется мальчик и засыпал вход снегом. В соцсети попало видео, на котором запечатлен момент, когда парень, услышав шум, выглянул из сугроба за считанную секунду до того, как на него обрушились снежные массы. Он даже не успел ничего сделать, все произошло слишком быстро. Тело погибшего нашли на следующий день около пяти часов вечера.

В соцсетях люди, лично знакомые с мальчиком, отзываются о нем, как об общительном, добродушном и открытом ребенке. Кроме гуляний во дворе у него было еще одно хобби – игра на синтезаторе. На занятия он ходил в местный молодежный центр.

Как сообщила «МК» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».