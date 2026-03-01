Обломок ракеты упал на судно с российскими моряками в Дубае

На судно с российскими моряками в Дубае упал обломок иранской ракеты, сообщает в воскресенье телеграм-канал Shot.

По данным журналистов, российский экипаж застрял в порту Jebel Ali из-за обстрелов и работы ПВО, и на судно упал обломок ракеты. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Моряки рассказали журналистам, что у них только возобновились грузовые работы, как опять были прерваны из-за возобновления обстрелов. На данный момент судно остается в порту.