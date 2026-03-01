Медведь напал на человека в Смоленской области

Вблизи исчезнувшей деревни Агеевка Глинковского района Смоленской области произошло нападение бурого медведя на человека.

Как уточнили в региональном минлесхозе, пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Пресс-служба правительства региона подтвердила ТАСС, что жизнь мужчины вне опасности, он получает необходимое лечение в одной из больниц Смоленска.

После инцидента сотрудниками министерства были организованы мероприятия по ликвидации агрессивного зверя: выдано соответствующее разрешение на отстрел, создана специальная охотничья бригада.

Представители ведомства также призывают население проявлять бдительность, поскольку в период поздней зимы поведение диких животных становится менее предсказуемым. Рекомендуется избегать одиночных походов в лес и сообщать специалистам обо всех встреченных следах крупных хищников.