Женщина и ребенок пострадали при падении дрона на небоскреб в Абу-Даби

В Абу-Даби при падении обломков сбитого дрона пострадали женщина и ребёнок. Беспилотник перехватили силы ПВО, его фрагменты рухнули на фасад одного из зданий комплекса Etihad Towers.

По предварительным данным, травмы оказались незначительными.

Напомним, 28 февраля в результате падения ракеты произошёл пожар в пятизвёздочном отеле Fairmont The Palm на искусственном острове Пальма Джумейра. Также в Шардже сообщалось о пожаре в торговом центре. ОАЭ попали под иранскую атаку вместе с другими союзниками США в регионе.

