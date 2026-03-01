Стала известна судьба пропавших туристов в Пермском крае

В Пермском крае нашли двух погибших туристов, еще один с обморожением доставлен в больницу. Поиски продолжаются, сообщает МЧС Пермского края.

Поиски туристической группы из 5 мужчин шли несколько дней. Сегодня спасатели нашли тела двух погибших. Еще один турист жив, но получил сильное переохлаждение.

О судьбе других двух туристов пока неизвестно, их поиски продолжаются.

«В настоящий момент поисковая операция ведется по двум направлениям: первая группа обеспечивает транспортировку выжившего для передачи медикам, остальные участники продолжают поиски двух пропавших», — сообщили спасатели.

Туристы из Уфы выехали на личных машинах неделю назад. Они доехали до деревни Золотанка, пересели на снегоходы и уехали на плато Кваркуш. После этого мужчины бесследно пропали.

Несколько дней десятки спасателей и волонтеров обследовали лес и дороги. Был задействован вертолет.