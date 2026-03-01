В Прикамье нашли трех пропавших туристов, двое из них мертвы

Три человека, входившие в состав пропавшей в Пермском крае туристической группы на снегоходах, найдены, двое из них мертвы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

"В ходе поисков обнаружены трое мужчин: один с сильным переохлаждением, двое, к сожалению, погибли", - говорится в сообщении.

Дальнейшая операция ведется по двум направлениям. Первая группа занимается транспортировкой выжившего для передачи врачам, остальные участники продолжают поиски пропавших.

В общей сложности задействованы 68 человек и 59 единиц техники. Работает вертолет.

По данным СК, группа из пяти человек 20 февраля прибыла из Уфы в пермскую деревню Золотанка. На пяти снегоходах они выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 км от населенного пункта.

Туристы должны были вернуться в Золотанку 24 февраля.