Девять человек ранены на концерте в США

В американском городе Цинциннати произошла стрельба на концерте, ранения получили 9 человек. Об этом пишет издание Cincinnati Enquirer со ссылкой на местную полицию.

Концерт проходил в клубе Riverfront Live в Цинциннати рано утром в воскресенье.

По словам Адама Хенни, начальника департамента полиции Цинциннати, раненые были доставлены в больницы » с травмами, которые «не считаются опасными для жизни».

В полиции отметили, что сигнал о стрельбе поступил около часа ночи. Музыкальная площадка на Келлог-авеню и территория вокруг нее были заблокированы правоохранителями.

Полиция пока ничего не сообщала о задержанных, подозреваемых и мотивах стрелявшего.