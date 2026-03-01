В Татарстане рухнула крыша многоквартирного дома под тяжестью снега

В селе Айша Зеленодольского района РТ частично обрушилась крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома.

Как сообщает прокуратура Татарстана, площадь обрушения кровли составила около 200 квадратных метров.

В ГУ МЧС по РТ пояснили, что причиной аварии стало скопление снега. При обрушении никто не пострадал. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек, включая пятерых детей. Они временно разместились у родственников.

"Системы жизнеобеспечения не нарушены. В связи с угрозой обрыва газовой трубы временно приостановлена подача газа", - уточнили в МЧС.

Прокуратура проводит проверку в отношении управляющей компании и администрации сельского поселения.