Заслуженный тренер России погиб при пожаре Подмосковье

В результате пожара в Подмосковье погиб заслуженный тренер России по плаванию Владимир Нуцубидзе. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Telegram-канале 112.

Возгорание произошло в 23:00 28 февраля в одной из бань деревни Мелихово. 59-летний спортсмен попытался потушить огонь до приезда спасателей, но не смог.

По факту произошедшего организована проверка, уточнили в публикации.

Нуцубидзе — мастер спорта СССР, он является обладателем медали за укрепление боевого содружества. Был личным тренером финалиста Олимпийских Игр в Токио Владислава Гринева.

21 февраля четверо детей и пожилая женщина погибли при пожаре в Воскресенском городском округе. В деревянном доме находились 61-летняя бабушка и пятеро внуков в возрасте от трех до 14 лет.